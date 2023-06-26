警新界南打擊酒駕藥駕　15人被捕

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，一連兩日（6月24至25日）凌晨在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，拘捕15人。行動期間，人員一共拘捕13名本地男子、1名非華裔男子及1名本地女子，他們年齡介乎25至56歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「狂亂駕駛」、「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「藏有工具可作吸食毒品用途」，而其中一名男子為「通緝人士」。



當中，包括人員於25日凌晨在荃灣路拘捕的兩名男子。人員當時巡邏期間發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。經初步調查，警方檢獲一個「冰壺」、約10.6克懷疑毒品，當中包括懷疑可卡因、懷疑甲基安非他明及懷疑氯胺酮，總市值約1萬元。該名56歲本地男司機涉嫌「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，而該名41歲本地男乘客，則涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

警方在整個行動中，合共向約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出了42張定額罰款告票。