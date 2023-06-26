天水圍兩幼女疑誤食毒品　母fb發文吐病況：只想三母女好好過日子

天水圍兩名女童昨晚（26日）疑誤服危險藥物嘔白泡送院，父親涉嫌疏忽照顧兒童被捕。正與被捕男子分居、辦理離婚手續的母親，今日於社交平台Facebook發文，指「兩個女醒唔到，無意識，瞳孔放大」，並引述警方指危險藥物劑量「大到成年人都頂唔順」。

從事泥水工作的她，指「本來我哋已經派咗公屋，準備裝修好，可以一齊住，已經同女女揀好咗自己嘅床，一齊設計好咗」，而她為了三母女的生活，不分日夜拼命賺錢，更聘請工人到丈夫家中及給老爺家用，對此毫無怨言，只盼「我哋三母女只係想好好過日子」。她痛心稱：「點解要起我地團聚最後一個月出事，對唔住，如果唔係我太博命搵錢，可能唔會咁，我真系好內疚，好崩潰。」



消息指，父母正辦離婚分居，兩名分別2歲及4歲女童由父親看管，3人與女童的爺爺及叔叔同住天水圍天恒邨，母親搬出。兩名女童昨日（25日）深夜突然嘔吐，家人分別於晚上10時許及11時許報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送屯門醫院接受進一步治療。屯門醫院醫生懷疑兩名女童曾服用有毒物質，今日詢問兩人的父親，父親承認在住所儲存有大麻糖，兩名女童可能曾經誤服。警方接獲舉報後，到場拘捕該名25歲姓陳父親，案件交由屯門警區刑事偵緝隊第四隊跟進。兩名女童目前於屯門醫院留院治理，母親在病房門外守候，顯得憂心忡忡。