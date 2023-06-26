愛犬險遭吊死　狗主困𨋢20分鐘玩手機坐等救援　住戶斥養狗惡習多

今早10時許，深水埗通州街196號一大廈內，一名男子帶同愛犬準備進入升降機期間，懷疑未有留意狗隻正與街坊遊玩，於是獨自入𨋢，升降機夾住狗繩，連累愛犬遭升降機扯起，懸吊在𨋢門外，保安員見狀馬上關掉升降機總掣並報案求助，其後該名男狗主被困於𨋢內將近20分鐘，坐在地上玩手機，看起來神態自若。消防及電梯師傅趕抵，不到1至2分鐘便將男狗主救出。保安員表示該名男子當時狀態「唔係好精神、完全冇反應」。有街坊亦表示該名男狗主，平常將狗隻鎖在屋外走廊，見人就吠並任由牠隨處便溺，樓層整條走廊都烏煙瘴氣。



從閉路電視片段可見，男狗主被困𨋢內後放下手上物品，拿起手上的狗繩手把查看，並不時按下電梯掣，查看電梯有否反應；經一輪嘗試無果，男狗主放棄並席地而坐，及開始滑動手機，等待救援。他被困約20分鐘後，消防及電梯師傅到達現場，用不到1至2分鐘便將男狗主從𨋢內救起，男狗主被救出時，坐在升降機內「神態自若」，看到消防後才慢慢起來，把手機收好，將物品拾起走出𨋢外。

該棟大廈的業主立案法團何小姐表示，涉事男狗主搬來大廈只有3至4個月，與一名女子同住於14樓一個劏房。何小姐稱男狗主不負責，「如果佢去街呢，佢就關埋道木門鎖隻狗喺鐵閘出邊，咁隻狗咪喺走廊囉，然後隻狗見人就吠，又屙哂啲狗屎出嚟。」又指已經有街坊投訴男狗主，並且十分討厭他的行為，「住客又好清潔又好，都好有意見」。

大廈保安替工何先生表示，剛來做保安的時候，因為曾詢問電箱維修師傅電梯總掣位置，於是當刻能夠馬上作出反應，將升降機停下。何先生指﹕「我驚部電梯繼續上去，會扯住、勒住隻狗，隻狗當時冇叫過，只係喺度掙扎，我之後就即刻去撳停部𨋢。」他又稱，翻看閉路電視片段，認為男狗主進入升降機後，應該看到狗隻在外面，但不知道為何沒有把牠拉回去，他形容當時男狗主「好似冇反應咁」。何先生續稱只是在大廈做了幾個月替工，並不熟悉涉事男狗主。

事發今早10時32分，一名男狗主帶同愛犬正準備進入升降機，此時狗隻與路過的女街坊玩耍，但男狗主疑似分神，未有看到愛犬正與街坊遊玩，於是如常關上𨋢門。在快將關上𨋢門之際，男狗主疑發現愛犬尚未進𨋢，於是用手擋了一下𨋢門但不果；隨後，𨋢門將狗繩夾住，狗隻被拖行至𨋢門，然後扯起懸吊，保安員見狀馬上關掉升降機總掣，狗隻經數秒掙扎後，自行掙脫狗繩。