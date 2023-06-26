海關破3年最大宗旅客販毒案　外籍女大菜粉藏14公斤可卡因被拘控

海關昨日下午（25日）在香港國際機場破獲一宗入境旅客販毒案件，檢獲約14公斤懷疑可卡因，估計市值約1,530萬元。涉案42歲吉隆坡女旅客從馬來西亞吉隆坡飛抵本港，海關人員替她進行清關時，發現其兩個寄艙紙箱中，共有38盒大菜粉，每盒均藏懷疑可卡因，共重約14公斤，遂把該名女子拘捕，她被控「販運危險藥物罪」將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。



42歲吉隆坡女旅客涉利用大菜粉包裝，內藏懷疑可卡因。（林振華攝）

香港海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權指，在此案當中發現有兩個可疑之處。在海關人員檢驗紙箱時，發現紙箱內有不同種類的零食，但內藏懷疑可卡因的大菜粉包裝，明顯有重新封口的痕跡，只要細心檢查便會發現有可疑。

林續稱，涉案女旅客是乘坐廉價航班抵港，一般而言要攜帶貨物就需要繳交付加費，而涉案女旅客繳付昂貴費用，來運送便宜的大菜粉，是十分有可疑的。林又稱，根據調查所得發現涉案女子留港期間，將會居於旺角一間酒店，而案件仍進行調查，不排除會有更人被捕。

香港海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權交代案情。（林振華攝）

林子權表示基於上述兩大可疑之處，海關成功堵截近3年來最大宗利用航空旅客，偷運可卡因入境案件。他表示，事實證明海關所用的執法策略成效顯著。他重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿貪圖金錢利益參與販毒。