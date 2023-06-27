車cam直擊｜西貢公路Tesla捱撞打白鴿轉再撼小巴　6人受傷送院

西貢公路今晚（27日）發生3車相撞意外，一輛Tesla私家車遭對面線另一輛私家車撞到車尾後，失控「打白鴿轉」再撞到一輛小巴，釀成6人受傷，幸全部人均為輕傷，被送往將軍澳醫院治理。



有車cam拍得事發經過，片中見到一輛Tesla私家車沿西貢公路往九龍方向行駛，駛至近白沙灣遊艇會時疑遭撞尾，隨即失控打白鴿轉，順時針轉向270度，車尾掃向對面線往西貢方向行車的綠色專線小巴右邊車身，小巴被撞至剷上行人路。意外後車身及玻璃的碎片散落一地，Tesla右邊尾轆甩脫。

另一段由讀者提供的片段見到，Tesla後方有另一私家車撞毀，逆線停在往九龍方向的行車線，多名消防員及警員在場處理。拍片者目擊意外後現場，不禁嘆「都唔知咩事，撞成咁嘅真係」。

警方表示，今晚7時20分，33歲姓鄭男子駕駛一輛私家車，沿西貢公路往九龍方向行駛期間懷疑避車時，遭38歲姓劉女子駕駛、往西貢方向行駛的另一輛私家車撞到尾部，其後一輛由62歲姓崔（音譯）男子駕駛的小巴收掣不及被撞。意外後3車司機，以及小巴上1男2女（35至54歲）乘客，分別頭暈、嘴、下巴、頸、腰、胸口或膝頭痛和損傷，全部清醒送將軍澳醫院治理。案件列作交通意外有人受傷跟進。