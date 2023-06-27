有片｜大漢闖單位爆粗掟櫈反枱大混戰　黑衣惡男撻朵：我叫家豪呀

網上流傳一段短片，多名男子在一個室內單位掟櫈、反枱「大混戰」，其間不斷「爆粗」。屋內有人疑被打傷頭，血流披面瑟縮一角，又有人避走廁所，其中一方一度行出屋外，其後又持棍折返再次打人，惟不知各人因何故起爭執動手，亦未知事發地點在何處。



▼群煞闖單位施襲過程▼

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片段顯示事發在6月15日下午3時許，一開始已見到最少8名大漢在屋內互相拳打腳踢，隨即有人掟櫈，之後多人分別拿起摺櫈、圓櫈和膠櫈等互毆，拳來腳往之間有人不停爆粗大叫「X你老母」，更有人動手掀翻一張電動麻雀枱。其後「大戰」暫止，一名身穿黑衣及深藍色長褲的男子，高聲指罵另一名被打至倒臥牆邊的男子，稱「第一次見面你話唔X知我係邊個？我而家話畀你聽我叫家豪呀！」

「家豪」之後聯同數名黑衣男子轉身離開單位，屋內除剛被指罵的男子外，其身旁書桌後方亦有一名手上有血漬的男子；另有一名深橙色T恤男滿臉鮮血坐在雪櫃前，至於早已避進廁所的黑衣男則徐徐步出，但被翻轉的電動麻雀枱擋住，未能離開廁所。

不久後「家豪」手持一支棍狀物折返單位，再次指罵倒地男子，大叫「我最X憎要人……㗎X你老母！」、「靠你條垃圾喺度……嚇鬼？」，稍稍停頓後又大喝：「話畀你聽呀！佢叫輝哥呀！唔係阿輝呀！知唔X知呀？」、「阿輝哥叫我唔X好搞你呀！」，之後「家豪」再打返回單位以棍打人，片段至此結束。