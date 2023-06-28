警破廟街賣淫集團　拘9人包括女主腦及未成年內地姊妹

警方周一（26日）起一連兩日到油麻地廟街掃黃，搗破一個賣淫集團，拘捕9名男女包括55歲集團女主腦、一名70歲本地男子、4名內地女子及3名外籍女子。據了解，被捕人當中包括一對分別15歲及16歲的內地姊妹，持雙程證到港。人員共檢獲約2萬元現金、一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。所有被捕人士現正扣留調查。



油尖警區特別職務隊聯同入境處，周一（26日）晚上在油麻地廟街展開掃黃行動，發現一名33歲內地女子和一名16歲內地少女懷疑進行賣淫活動，遂以 「違反逗留條件」將她們拘捕。

由於懷疑有未成年人士被人操控賣淫，西九龍總區重案組隨即接手調查，發現有本地集團操控不同國籍及未成年少女在廟街一帶進行賣淫活動。昨晚（27日）警方在廟街展開代號 「海霸」的掃黃行動，搗破3個賣淫場所。兩日行動中，警方合共拘捕9人，包括一名55歲本地女集團主腦涉嫌「控制他人賣淫」；一名70歲本地男子涉「管理賣淫場所」；4名年齡介乎15歲至33歲的內地女子及3名年齡介乎23歲至29歲的外籍女子，則涉「違反逗留條件」。據了解，所有內地女子均持雙程證到港，其餘外籍女子均為泰國籍。

警方呼籲，操控他人賣淫屬非常嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁14年。