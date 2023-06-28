元朗貨車撼翻私家車逃去　波及途人捱撞昏迷　貨車司機折返被捕

元朗發生交通意外。今日（28日）晚上10時，警方接報於元朗公庵路一輛私家車與一輛5.5噸貨車相撞，一名男途人亦被波及，撞傷一度昏迷，送往屯門醫院搶救，其後回復清醒。私家車車頭及車身損毀，意外後翻側，司機一度被困車廂，受輕傷送往博愛醫院治理。涉事貨車疑在意外後離開現場，警方其後於山下路尋獲該貨車，以及涉事司機。警員現正進行調查。現場消息指，事發時私家車甫駛出屋苑，被由公庵路往十八鄉路方向行駛的貨車迎頭相撞，私家車被推前數十米，撞倒一名男途人，其後撞向路牌並翻側。



警方表示，貨車司機姓劉，27歲，醉駕及危駕等被捕；私家車司機姓周，29歲，腳傷。至於被撞的男途人姓張，46歲，全身多處受傷。據報事發於昨晚（28日）10時01分，涉事私家車沿公庵路68號一停車場駛出至公庵路，一輛輕型貨車沿公庵路往十八鄉路方向行駛，當駛至公庵路近十八鄉路時，貨車懷疑撞向私家車，私家車被推前並撞倒男途人，再撞向一路牌及一燈柱後翻側。貨車其後懷疑不顧而去。警員接報到場，貨車司機返回現場，他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」被捕，現正被扣留調查。私家車司機被送到博愛醫院，男途人則昏迷，送往屯門醫院，其後恢復清醒。