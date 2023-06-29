海關打擊屋邨電話訂私煙活動　3周檢$600萬貨　拘48人最細15歲

海關在暑假前夕加強執法，以打擊在公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動，過去3星期在全港多區展開代號「迅雷」的執法行動，檢獲超過160萬支懷疑私煙，估計市值約600萬元，應課稅值約400萬元，並合共拘捕42男6女，年齡介乎15歲至82歲，當中包括私煙買家和賣家。



圖為海關人員於一個懷疑私煙貯存倉庫中檢獲的部分懷疑私煙。（海關提供）

行動中，海關人員於全港、九、新界各區共偵破47宗私煙案件，其中海關人員搗破4個懷疑私煙貯存倉庫，當中包括兩個公屋單位，並扣查5輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲一批私煙傳單。海關於上述案件中所有案件已作出適當跟進。

圖示海關在一輛懷疑用作分銷私煙的車輛和在車上檢獲的懷疑私煙。（海關提供）

暑期將至，海關呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法參與私煙活動或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途；並表示會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，於假期前及期間加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。