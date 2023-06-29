3長者接假冒兒孫來電索錢　醒目家人及外傭追問下識破騙局

警方昨日（28日）接獲3名年齡由介乎85至93歲的長者報案，指早前分別接獲不同騙徒來電，對方自稱為報案人兒子並涉及刑事案件被捕，或自稱為報案人孫兒，稱父親急需做手術，要求報案人繳交10萬至18萬作保釋金或醫療費。其後，3名長者的丈夫、外傭及兒子及時發現他伉不尋常地從銀行提取大量現金，查問及向家人查證下，長者懷疑受騙報案，3人均沒有金錢損失。



警方表示在案件中，幸得報案人的家人鍥而不捨地仔細查問，尤其家中的外傭主動關心他們，繼而察覺到報案人突然變得憂心忡忡，又對於提取金錢一事支吾以對，從而揭發案件。以上3宗案件由大埔警區刑事調查隊第九隊及第十隊隊跟進，案件仍在調查中，警方不排除會採取拘捕行動。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均為詐騙；

（2） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心二十四小時熱線18222查詢；

（3） 請主動關心身邊的親友，尤其是長者，留意他們是否有異常舉動，或突然提取大量金錢。並向親友分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。

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