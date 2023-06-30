警民合作破兩案　笨賊刀劫兩婦事敗露賊相　保安認出跟蹤報警拉人

6月28日至29日期間，鴨脷洲及葵涌分別發生了兩宗企圖持刀行劫案及一宗電話騙案。一名賊人尾隨老婦進入屋苑，在後樓梯打劫事敗後，半小時後再度犯案，欲打劫按摩店女店員，同樣失敗而逃。笨賊在翌日重回屋苑，被保安認出及報警拘人。

另一宗電騙案，一名男子收到假冒兒子來電索取「保釋金」，男子機警識穿，與警方聯手合作，同日與騙徒交收騙款時，當場將騙徒繩之於法。兩宗案件的破案關鍵，均全賴保安及市民及時致電分區特遣隊熱線電話，提供資訊，警員得以迅速破案，成功拘捕兩名男子。



西區警區刑事調查總督察盧健邦與葵青警區刑事調查隊第五隊主管督察簡兆康交代案情。（陳浩然攝）

賊人推阿婆入樓梯打劫事敗 半小時後再犯案不果

西區警區刑事調查總督察盧健邦指，事發周三（28日）上午9時50分，一名男子進入鴨脷洲一個私人屋苑，尾隨一名90歲婆婆乘搭升降機，待婆婆到達住所樓層，男子露出賊相，強推婆婆進後樓梯，並亮出一把剪刀行劫，要求婆婆拿出身上現金。婆婆則堅持聲稱身上沒有現金，匪徒無奈逃去。

大概30分鐘後，鴨脷洲大街一所按摩店，一名泰籍按摩師正準備工作時，該男子進入該店，從斜揹袋中掏出30厘米的廚房刀，指嚇該名女按摩師，重施故技，要求交出現金。 女按摩師同樣報稱身上沒錢， 賊人再次逃去。西區警區接獲案件，翻查閉路電視後，發現兩宗企圖行劫案均由同一人所為。 幸好，兩名女受害人在事件中沒有受傷及蒙受損失。

翌日再現屋苑 保安暗中跟蹤報警

直至昨日（29日）下午，當值保安再次發現該名疑犯再度出現屋苑內，於是尾隨並通知香港仔分區特遣隊電話，附近警員迅速趕到現場，在海怡半島一間快餐店，以涉嫌「企圖行劫」拘捕一名28歲本地男子，並在袋中檢獲兩把刀具。被捕男子報稱任職接線生，為獨立犯案。

機警男子洞悉電騙案 及時與警合作「扮交收」拘捕騙徒

另一宗電話騙案則發生在昨日( 29日) 葵青區。葵青警區刑事調查隊第五隊主管督察簡兆康表示，一名男報案人上班期間，接獲陌生來電 ，對方假冒為兒子，訛稱因干犯刑事罪行被捕，需要3萬元保釋金，男事主機警識穿為電話騙案，同樣透過特遣隊熱線作出舉報。警員隨即接觸報案人，並作出部署。

至同日中午時分 ，報案人再接獲報案，要求到葵涌屋苑對開交收騙款。下午兩時，一名男子現身索錢 ，警員隨即將「以欺騙手段取得財產」拘捕該名34歲男子，他報稱任職運輸工人，現正被扣留調查 。