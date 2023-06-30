警民合作破兩案 笨賊刀劫兩婦事敗露賊相 保安認出跟蹤報警拉人
6月28日至29日期間，鴨脷洲及葵涌分別發生了兩宗企圖持刀行劫案及一宗電話騙案。一名賊人尾隨老婦進入屋苑，在後樓梯打劫事敗後，半小時後再度犯案，欲打劫按摩店女店員，同樣失敗而逃。笨賊在翌日重回屋苑，被保安認出及報警拘人。
另一宗電騙案，一名男子收到假冒兒子來電索取「保釋金」，男子機警識穿，與警方聯手合作，同日與騙徒交收騙款時，當場將騙徒繩之於法。兩宗案件的破案關鍵，均全賴保安及市民及時致電分區特遣隊熱線電話，提供資訊，警員得以迅速破案，成功拘捕兩名男子。
賊人推阿婆入樓梯打劫事敗 半小時後再犯案不果
西區警區刑事調查總督察盧健邦指，事發周三（28日）上午9時50分，一名男子進入鴨脷洲一個私人屋苑，尾隨一名90歲婆婆乘搭升降機，待婆婆到達住所樓層，男子露出賊相，強推婆婆進後樓梯，並亮出一把剪刀行劫，要求婆婆拿出身上現金。婆婆則堅持聲稱身上沒有現金，匪徒無奈逃去。
大概30分鐘後，鴨脷洲大街一所按摩店，一名泰籍按摩師正準備工作時，該男子進入該店，從斜揹袋中掏出30厘米的廚房刀，指嚇該名女按摩師，重施故技，要求交出現金。 女按摩師同樣報稱身上沒錢， 賊人再次逃去。西區警區接獲案件，翻查閉路電視後，發現兩宗企圖行劫案均由同一人所為。 幸好，兩名女受害人在事件中沒有受傷及蒙受損失。
翌日再現屋苑 保安暗中跟蹤報警
直至昨日（29日）下午，當值保安再次發現該名疑犯再度出現屋苑內，於是尾隨並通知香港仔分區特遣隊電話，附近警員迅速趕到現場，在海怡半島一間快餐店，以涉嫌「企圖行劫」拘捕一名28歲本地男子，並在袋中檢獲兩把刀具。被捕男子報稱任職接線生，為獨立犯案。
機警男子洞悉電騙案 及時與警合作「扮交收」拘捕騙徒
另一宗電話騙案則發生在昨日( 29日) 葵青區。葵青警區刑事調查隊第五隊主管督察簡兆康表示，一名男報案人上班期間，接獲陌生來電 ，對方假冒為兒子，訛稱因干犯刑事罪行被捕，需要3萬元保釋金，男事主機警識穿為電話騙案，同樣透過特遣隊熱線作出舉報。警員隨即接觸報案人，並作出部署。
至同日中午時分 ，報案人再接獲報案，要求到葵涌屋苑對開交收騙款。下午兩時，一名男子現身索錢 ，警員隨即將「以欺騙手段取得財產」拘捕該名34歲男子，他報稱任職運輸工人，現正被扣留調查 。