珍惜生命｜大圍男子天拿水自焚　鄰居揭發大驚　助救火報警

大圍發生自焚案，今日（30日）傍晚6時許，大圍村南道57號金昌樓，警方接獲住戶報案，指一名男鄰居受傷倒卧單位家中。救護員到場，48歲姓麥男傷者尚有意識，半清醒，惟全身有多處燒傷痕跡，懷疑事主曾自焚，事主被送往威爾斯親王醫院治理。



消息指，事發單位為劏房，鄰居當時聽到其房間傳出打破東西的聲響，並冒出黑煙，於是上前查看，發現房間門沒有上鎖，赫見男子在床上全身著火，鄰居於是用水救火並報警，事主二級燒傷送院。警員在現場檢獲遺書及天拿水。



警方表示，案發大圍村南道53至63號一個單位，30日傍晚6時27分，接獲48歲姓麥男子的鄰居報案，懷疑對方身上衣服起火，消防到場將火救熄，初步調查相信起火原因有可疑，相信麥男曾向自己身上淋潑懷疑天拿水及燃點身上衣物，警員在現場檢獲遺書，案件列作「企圖自殺」處理，交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，麥男身體多處受傷，半清醒被送往威爾斯親王醫院治理。據了解，有人受到金錢問題困擾。

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