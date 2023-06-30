越籍雌雄賊屯門超市偷貨轉售被捕　警檢逾80件貨包括熨斗、奶粉

屯門區6月中旬發生數宗店舖盜竊案，屯門警區刑事情報組經情報分析及追查後，發現一個店舖盜竊集團活躍在區內，並針對低設防連鎖商店及超市，主要盜取貨品並再將贓物轉售。刑事情報組與屯門分區特遣隊聯合行動，昨（29日）拘捕兩名分別55歲及45歲的外籍男女骨幹成員，涉嫌在本月1日至29日期間，在屯門區內干犯14宗盜竊案，兩人正被扣查，警方不排除有更多人被捕。



據了解，兩名被捕人均為越南籍，持行街紙。警方初步調查顯示，涉案盜竊集團專門從屯門區內大型連鎖商店及超級市場，偷取各類貨品，包括日用品、食材、家品電器、個人護理物品等，並將偷取的貨品存放於屯門一村屋單位，再以低於市價轉售。警員在單位內檢獲超過80件懷疑贓物，包括魚油丸、營養補充品、零食、奶粉、化妝品、電熨斗、防曬霜及充電寶等，初步點算市值約3萬元。

警方表示，今年全港店舖盜竊案有上升趨勢，首4個月警方接獲超過2494宗有關罪案投訴，按年上升超過三成。警方重申，盜竊是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一經定罪，最高可判監10年；另根據《條例》第24條，任何人如知道或相信某些貨品是贓物，而不誠實地收受該貨品，並將該貨品保留、搬遷、處置或變現，即屬處理贓物，最高可判囚14年。

警方呼籲商戶要時刻保持警覺，採納保安措施防止同類案件，例如安裝凸鏡、張貼警告標語、裝置電子監察器偵察店內盜竊活動，並避免將貨物放在店鋪門口或無監察範圍，高價貨品可考慮只陳列樣本，以減低被盜竊的風險。