德國寄港汽車傳動軸藏$1600萬K仔　取貨司機及運輸工被捕

周三（28日）機場海關人員揀選一批由德國進口、報稱為汽車傳動軸的230公斤貨物，於12條汽車傳動軸內發現30公斤懷疑氯胺酮，市值約1600萬元。海關透過監控遞送，於屯門拘捕兩名35歲及42歲的男子，分別報稱任職運輸工人及司機。據了解，其中一人報稱獲招聘為日薪司機，另一人則報稱協助不知名朋友處理貨物，沒有收酬。海關調查相信，販毒集團利用堅固及高密度的汽車零件收藏毒品，企圖避開X光機器偵測。海關將繼續調查背後是否有人操控販毒集團。



一批從德國到港的汽車傳動軸內藏30公斤懷疑氯胺酮，市值約1600萬元。（陳浩然攝）

機場科空運貨物第一組署理高級督察陳灼雄交代案情表示，基於該公司首次空運貨物到港、收貨人公司及地址並無實質地址，加上以往曾有犯罪人士利用金屬零件及儀器收藏毒品，於是海關人員揀選該批貨物清關。

海關人員翻查寄貨公司資料，發現該公司只會出售全新汽車產品，惟發現貨物中有14支曾使用及殘舊的傳動軸，於是利用X光機及高穿透性電腦掃描，確認12支有可疑跡象，部份表面曾有接駁燒焊痕跡。人員利用爆破工具鑽開其中一支後發現有白色粒狀晶體，經鑒定後證實白色晶體對氯胺酮反應呈陽性。

+ 3

海關毒品調查科高級調查主任張廣達指，一般市民提取貨物需先預約，到場後再進行登記車牌號碼等手續。今次販毒集團原已預約，惟到最後一刻取消預約，然後翌日早上一名42歲男子突然現身貨物站要求提取貨物。海關人員作監控遞送，該名42歲男子將貨物送往屯門區，再接洽另一名35歲男子，2人一同將貨物送到一村屋單位外。海關人員隨即上前拘捕兩名男子。

海關人員估計毒品供應新界地區，呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。