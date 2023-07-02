南丫島船公司經理失蹤　同日船火現焦屍　不排除修理引擎時爆炸

南丫島發生船隻起火及屍體發現案，上周五（6月30日）警方在一艘起火的船上發現已燒焦的人類殘骸，同日下午一名49歲姓黃男子告失蹤。由於船上人類殘骸已燒焦，警方需要通過DNA檢查是否正是失蹤男子。據了解，失蹤男子為船公司經理。由於船隻控制台和船尾均發現易燃液體的跡象，而舷外發動機機蓋被打開，疑曾進行修理，不排除船隻起火原因是有人修理舷外發動機時發生事故，火花引發油箱爆炸或猛烈起火，初步相信無可疑。



該名失蹤男子姓黃，49歲，據悉為船公司經理，居於香港仔鴨脷洲邨。上周五（6月30日）下午5時16分，警方接獲報案，指一艘約8米長的藍色木船於水警南分區近模達灣灘起火。水警及消防輪到場後，發現涉事船隻於上址擱淺，當時仍然有火及冒煙，消防立即撲熄火警及展開調查，未有發現可疑之處。涉事船隻配備單舷外發動機，船上沒有發現貨物，惟註冊編號及發動機編號被大火燒毀，無法辨認。

警方於同日晚上10時許接獲黃男胞弟報案，指胞兄於當日下午3時許離開南丫島的單位，與母親登上索罟灣的船前往香港仔，母親於香港仔海傍路上岸後，黃男便獨自駕駛船隻離開香港仔，之後便告失蹤。胞弟知悉事件後，檢查兄長停泊在漁排的船隻，發現不知所終，及後知悉在模達灣附近海灘有船隻起火，懷疑是兄長所駕駛的船隻，遂趕往了解並認出船隻，而當時船隻仍然冒煙，遂報警求助；而相若時間，黃男的父親亦到索罟灣警崗向警方報案，指兒子失蹤。

警方聯同消防隨即展開搜救行動，分別於海面和水底搜索。而黃男家人則趕赴模達灣再一次檢查失火船隻，最終翌日（7月1日）凌晨1時許，於該船隻內的控制台和發動機之間發現一具焦屍，頭部朝向船頭，並通知警方跟進。人員登船展開調查，發現船上沒有任何可疑物品，但單舷外發動機的機蓋不見了，疑曾被人修理，而控制台及船尾發現易燃液體的跡象，不排除有人在修理舷外發動機時發生事故，導致爆炸或燃燒而引致火警，初步沒有發現可疑之處，案件列作在香港水域搜救、船隻起火、失蹤人士及屍體發現。死者死因將通過驗屍確定，身份則需要透過DNA檢查確認。案件交由水警總區重案組接手調查。