國安處懸紅100萬元通緝8人　包括袁弓夷、郭榮鏗、許智峰、羅冠聰

警方國家安全處（國安處）今日（3日）下午舉行記者會，由國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席。警方指出，國安法已實施三年，共拘捕260人，年齡介乎15至90歲，79人已被定罪或等候判刑。國安處注意到反中亂港份子在海外繼續作危害國家安全行為，而國安法訂立時已予以域外執法效力，因此警方早前已向法庭申請拘捕令，通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峰、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。他們干犯嚴重危害國家安全罪，鼓吹制裁本港官員，為外國出謀獻策打擊香港金融地位等。警方現懸紅每人100萬元通緝，李桂華強調懸紅的做法，並非「做騷」而是執法，懸紅屬於嚴重罪行常見做法。如果犯罪過程中，被通緝人士主動放棄犯罪、主動投案等，法庭可向被告從輕和減輕處罰，李桂華呼籲他們回港自首。



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

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國安處高級警司洪毅表示，根據《港區國安法》第43條，對於危害國安家全的人，國安處有權凍結、限制、沒收及充公其資產，故該處會針對8名被通緝者及相關財產，採取必要及有效措施截斷其資金鏈，防止及制止危害國家安全的活動。警方亦會繼續追查他們在香港及海外的聯繫人、同黨、幕後金主的身分和資金來源，調查是否有其他人參與從事協助、教唆或以資金資助他們，干犯煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力危害國家安全的罪行。

洪毅指出，警方留意到部分被通緝者在不同平台，包括網上平台向公眾籌款，他強調任何人以任何形式，包括在網上以金錢資助他人危害國家安全活動，都可能觸犯國安法或其他香港法例有關國家安全的罪行。

國安處總警司李桂華補充，他認為被通緝者舉行眾籌、在網上發帖，主要都是為錢或想爭取政治籌碼，但這些帖文大部分都有煽動意圖，甚至叫人違反國安法，若市民付款或轉載帖文，是有一定風險及不理想。他強調根據國安法，煽動、協助、教唆，或以金錢或其他財政資助，幫助他人危害國家安全是會有刑責，建議千萬不要如此做。