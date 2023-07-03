大角咀69歲婦拉買餸車送私煙被捕　揭住所藏$110萬私煙

大角咀一名69歲婦人，今午（3日）拉着兩輛「買餸車」運送私煙，引起在附近進行反私煙行動的海關人員懷疑，人員截查婦人後，在其買餸車及住所共檢獲約30萬支懷疑私煙，市值約110萬元，應課稅值約75萬元，遂將該名無業婦人拘捕。



行動中檢獲的私煙市值共約110萬元，應課稅值約75萬元。（朱永倫攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組署理督察胡旨逵表示，海關人員今日在大角咀一帶進行反私煙行動，在下午約1時半留意到涉案婦人，拉着兩輛買餸車步出一座住宅大廈。由於兩輛買餸車均看似裝滿物件，與一般市民往買菜的情況有異，惹海關人員起疑上前截查，結果在兩車內發現共約1.4萬支懷疑未完稅香煙，人員於是拘捕婦人。

海關人員其後將婦人帶回附近的住宅單位進一步調查，在該劏房單位內再檢獲約30萬支未懷疑未完稅香煙。人員調查後相信，婦人被捕時正前往分銷私煙，相信今次行動已阻止大角咀一帶的私煙分銷活動。

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無獨有偶，上月旺角區內一名82歲老婦亦在推車仔運送私煙期間，遭海關截查拘捕，海關結果在其住所再檢獲大量私煙，市值共約70萬元。胡旨逵指出，海關留意到不法分子近日更多利用俗稱買餸車的手拉車，假扮一般買餸的街坊，企圖掩飾身分，增加海關人員偵破的難度。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑私煙活動。