國泰事故｜港人美國行一波三折　遇飛機急煞手擦傷　往返兩失行李

港人美國之行一波三折，有乘客6月24日登上國泰航空CX880班機前往洛杉磯再轉機到芝加哥，先是遭遇急煞意外在逃生滑梯受傷；後來去程回程都有行李遺失，不勝其擾。就客機故障急煞及行程延誤事宜，國泰回覆查詢時表示，已與顧客聯絡，表達誠摯的歉意提供心意。至於顧客行李有所延誤，國泰表示深表歉意，行李會於明早送交顧客，公司於行李延誤期間亦已為顧客提供購買基本必需品的津貼。



國泰一班由香港計劃飛往美國洛杉磯的CX880航班，6月24日凌晨臨起飛一刻，因技術故障需急煞，機上乘客經由逃生滑梯離開機艙。讀者王先生為其中一名乘客，他經洛杉磯轉機前往芝加哥公幹。事發當日，他在香港國際機場購買免稅品後登機，沒料到飛機起飛時急煞。在眾人逃生期間，他稱被人推落逃生滑梯，手部擦損，但當時無人慰問，為其包紮或消毒，他形容「碌落嚟時手踭落地，到而家伸直都仲酸軟」。

去程遇急煞傷手踭 免稅品被遺下未送到美國

至凌晨4時許，他獲國泰安排到機場附近酒店休息，同日上午10時許，他登上另一架飛機離港，而早前購買的免稅品不能攜帶入境香港，航空公司稱會將它另外寄艙。當王先生抵達洛杉磯後，始發現免稅品未有同步到達，只能繼續行程到芝加哥靜候消息，他亦於當地求醫，照X光及消毒傷口。及後，他接獲通知，指免稅品原來未有隨客機送到美國，終於在等候3日後，收到快遞公司送貨物歸原主。

回程行李篋再遺失 櫃檯賠償500元

直至7月3日，王先生結束美國行程，於芝加哥前往洛杉磯轉機返港，竟禍不單行，再次遺失行李，一個裝有24公斤衫褲的行李篋不翼而飛。航空公司櫃檯提出500元賠償，最後如果確定行李遺失，持單據可獲賠一半價值。

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行李篋終尋回 國泰承諾賠一半機票費

王表示，他於事故翌日（即6月25日）收到國泰信件，指會就事故所引致的不便及延誤作出賠償，人員會在6月28日與他聯絡交代細節。信件上列明，若乘客沒收到職員聯絡，可向國泰客戶服務部發電郵提供資料，會有專人為其跟進，惟王先生坦言因為今次屬商務旅行，公事繁重，雖然未有收到聯絡，但亦未能主動與國泰聯繫。

直至今日（7月4日），他多次聯絡國泰，希望了解延誤及遺失行李賠償進度。上午11時許，他接獲國泰電郵，指會跟進其個案，亦有職員解釋早前曾向他發電郵交代賠償事宜，惟王先生指沒有見到電郵。至下午3時許，再有職員聯絡他，指已尋回遺失的行李篋，會於明日送還。而飛機延誤賠償方面，職員指會賠償來回機票的一半飛機錢，約1.2萬元。

對服務失信心 事主﹕程程機都出問題

對於今次美國行一波三折，王先生大感不滿，指過往亦曾乘搭國泰航空，向來無大問題，惟事隔數年再乘搭，卻「程程機都出問題」，而且投訴程序複雜，對國泰服務的信心受影響。

國泰航空回覆查詢時表示，已於6月28日與所有留有聯繫資料的顧客聯絡，為表達公司誠摯的歉意提供心意。根據記錄，公司已於6月28日向有關顧客發送電郵，對於顧客表示沒有收到相關電郵，公司於今天（7月4日）重新發送電郵，及聯絡顧客作出跟進。

另外，公司就顧客行李有所延誤深表歉意。有關行李現正由另一班洛杉磯飛往香港的航班運送返港，會於明天早上（7月5日）抵港後送交顧客。公司於行李延誤期間亦已為顧客提供購買基本必需品的津貼。公司再次就事件引起不便深表歉意。