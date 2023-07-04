海關破17宗轉運冒牌電子產品案　售價平近7成　拘4人包括1大學生

海關在過去3周展開打擊供應本地及跨境轉運冒牌電子產品的執法行動，共偵破17宗案件，檢獲逾2.6萬件懷疑冒牌電子產品，估計市值逾680萬元，該批冒牌貨品質素參差，售價僅為正貨的約3成至5成。行動中海關拘捕4名介乎25至60歲的男子，當中一人是本地大學生，在網上受朋友委託協助轉運冒牌無線耳機到海外，結果被捕。4名被捕人涉嫌違反《商品說明條例》，正保釋候查。



海關在過去3周展開打擊供應本地及跨境轉運冒牌電子產品的執法行動，共偵破17宗案件，檢獲逾2.6萬件懷疑冒牌電子產品，估計市值逾680萬元。（羅敏妍攝）

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第一隊調查主任黃子健表示，人員經情報及數據分析，留意到不法分子轉運冒牌電子產品方式有轉變及有上升趨勢，因而加強與物流及速遞業界合作，由6月13日至7月3日展開行動，在15間速遞中心及物流公司偵破15宗案件，其中14宗的貨物原擬轉運到海外，包括美洲、中東、東南亞及非洲地區，餘下一案涉本地派遞；另分別在文錦渡及深圳灣口岸，偵破兩宗入境貨車轉運冒牌電子產品案，拘捕兩名分別52歲及60歲的男司機，其中文錦渡的案件涉及本地派遞。

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在文錦渡的本地派遞案件當中，海關人員6月13日在文錦渡口岸一輛入境貨車上，檢獲約1,700件懷疑冒牌手機及手機配件，市值70萬元，跟進調查發現該批貨物會送到觀塘一座工廠大廈，海關人員遂在6月14日進行監控派遞，搗破一個懷疑進口及銷售冒牌手機及手機配件的貿易公司，並在其儲存倉庫內再檢獲約4,800件懷疑冒牌手機及手機配件，估計市值約110萬元，一名39歲公司負責人被捕；經跟進調查後，人員6月26日再在另一觀塘工廈單位，搗破另一懷疑冒牌物品儲存倉，檢400件懷疑冒牌手機及手機配件，估計市值6.4萬元。

至於另一宗本地派遞案件，海關人員6月初在柴灣一速遞中心內，檢獲一批載有1,100件懷疑冒牌無線耳機的包裹，估計市值約77萬元，經深入調查，海關6月16日在柴灣一工廈外進行監控派遞，拘捕一名25歲寄貨男子，初步調查顯示他是一間本地大學的學生，在網上受朋友委託，要求幫忙處理該批耳機，將其運到速遞公司，再轉運到海外國家。海關相信不法分子利用學生搵快錢的心態引誘他們犯案，提醒年輕人若委託處理不知名物品，應提高警覺。

海關在柴灣一速遞中心內，檢獲一批載有1,100件懷疑冒牌無線耳機的包裹，估計市值約77萬元。（羅敏妍攝）

黃子健指出，海關發現不法分子以新方式轉運冒牌手機及手機配件，會將手機不同部分拆散，化整為零將電話零件包裝成多個小型包裹，經速遞或物流公司，以螞蟻搬家方式轉運到海外地區，以逃避海關偵查，相信會在運到目的地後，不法分子會重新組裝零件成冒牌手提電話轉售圖利。

海關發現不法分子以新方式轉運冒牌手機及手機配件，會將手機不同部分拆散，化整為零將電話零件包裝成多個小型包裹，轉運到海外。（羅敏妍攝）

根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售，或為售賣用途而管有冒牌物品，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁5年。市民可透過海關24小時熱線2545 6182，或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑冒牌活動。