警破專呃長者電騙集團　涉10案騙$160萬　男主腦及成員收款斷正

近月針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，警方新界北總區刑事部經資料分析，包括追查大量閉路電視後，鎖定一個本地詐騙集團及男主腦的身份，並在主腦聯同其中一名成員昨日（3日）在大圍企圖「呃阿婆錢」時，採取行動拘捕兩人，成功避免婆婆蒙受損失。警方之後再拘捕多一名集團成員，相信已經成功瓦解一個活躍於本港的詐騙集團，正繼續追查案件，不排除有更多人被捕。



警方偵破10宗針對長者的「猜猜我是誰」騙案，在第10宗案件中及時拘捕犯人，避免一名老婦蒙受損失。行動中警員檢獲多張銀行提款卡、電話卡及開山刀。（朱永倫攝）

新界北總區重案組第一隊總督察蔣家駿表示，調查顯示該本地詐騙集團早已牽涉今年4月至6月底的9宗「猜猜我是誰」電話騙案，案件針對長者，涉款約160萬元。探員鎖定主腦身份，在昨日中午發現他在大圍會合一名詐騙集團成員，並在附近接觸一名老婦，當時老婦神色慌張，打算將一叠現金交予騙徒。

詐騙集團主腦與一名成員在大圍向一名受騙老婦收取金錢時，遭探員「斷正」拘捕。（朱永倫攝）

由於相信兩人正在詐騙老婦，探員立即上前截停各人，經調查後得知老婦早前獨自在家時，接獲自稱是其孫兒的電話，聲稱因打架被捕，需要4.7萬元保釋金，又稱稍後會有朋友相約收款。警方遂以「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名騙徒，並在詐騙集團主腦位於沙田的住所，搜出7張不屬於他的銀行提款卡、多張電話卡及一把開山刀。由於有理由相信主腦會利用這些提款卡收取犯罪得益，故警方再以涉嫌「洗黑錢」及「藏有攻擊性武器」拘捕他。至今早（4日），警方再在長沙灣拘捕多一名詐騙集團成員。

被捕40歲姓林男子為詐騙集團主腦，以及兩名分別59歲姓劉和21歲姓李的男成員均報稱無業，全部正被扣查，部份人有三合會背景。

新界北總區防罪科總督察黃長興表示，長者受騙往往不是因為不夠聰明或無留意新聞，而是被騙徒利用了他們關愛家人的心行騙；年輕人或因工作忙碌而對長者關愛不足，惟「愛係需要及時」。黃長興呼籲市民多關心家中長者，提醒有關「猜有我是誰」騙案的信息，若收到可疑電話，千萬不要向對方提供個人銀行帳戶或密碼，亦不要提供現金予陌生人；如果接獲自稱是子女或家人的來電，應先致電家人確認他們安全。