田灣22歲男倒斃屋內手腳被綁　疑抑鬱獨居數年　現場檢獲燒過的炭

田灣邨昨日（7月4日）發生一宗屍體發現案，一名男子倒斃屋內，手腳被綁。消息稱，22歲姓黃男死者，於2008年來港定居。其54歲姓何母親改嫁給一名59歲蔡男子，一家人一直欠缺溝通。黃男於2019年起，開始在田灣邨田健樓獨居，母親和繼父住在區內另一個單位，黃母約一個月前見過兒子，豈料已是最後一面。直至昨午5時當左右，有居民向保安員反映事發單位傳出惡臭，保安員通知死者母親到場開門，因而揭發命案，現場救護員證實事主當場死亡。



警方經初步調查後，發現現場沒有搜掠痕跡，而且沒有遺書。今日（5日）凌晨時份，重案組探員檢走部份證物，包括一些懷疑燒過的炭返署調查，並通知黑箱車到場，將死者遺體舁送殮房。

人員將死者遺體舁送殮房。（陳永武攝）

現場消息指，死者生前疑患有抑鬱。涉事單位的閘門，事發時由單位內上鎖，內裡沒有搜掠痕跡及財物損失。死者手部被繩綑綁，另外單位內裝有家居用的引體上升單槓，初步調查懷疑死者用領呔綁頸、及曾踩上啞鈴上吊，遺體及後跌於地上。

+ 2

警方表示，4日下午5時55分接獲報案指，家人發現22歲姓黃男子倒臥於田灣邨田健樓一個單位大門附近，雙手及雙腳懷疑被尼龍繩綁起，救護員接報到場，證實黃男死亡，警方在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，經初步調查後，案件列作「屍體發現」處理，交由西區警區重案組跟進。

警方到場調查。（朱永倫攝）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288