旺角寶安大廈再冧石屎　一段旺角道全線封閉　多條巴士線改道

旺角再有大廈石屎剝落，今日上午8時許，旺角寶安大廈大量石屎剝落，石屎最大有拳頭般大，幸無人受傷。消防正清理現場，並升起雲梯了解冧石屎樓層及範圍。消防員及屋宇署人員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷。



消防員及屋宇署人員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷。（蔡正邦攝）

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附近商戶指事發時聽到「嘭」一聲，幸好該段時間行人不多，沒有造成人命傷亡。現場消息指，今次冧石屎位置，與上次一樣。受事故影響旺角道往洗衣街方向近花園街全線封閉，九巴路線1, 1A, 18, 27, 33A, 44, 45, 58X, 59X, 66X, 67X, 72X, 98C, 104, 213D, 241X, 272X及296C號須改道行駛。運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

這是寶安大廈4日內第二次石屎剝落，周日（7月2日）大量石屎、鐵枝等雜物從高處墜落，當中有貨車被石屎擊中。經屋宇處調查，墮下的石屎簷蓬為16樓僭建物。

屋宇署在第一次事故後表示，寶安大廈有57年樓齡，署方早在2014年就樓宇的公用部分，向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團參加市區重建局的樓宇復修資助計劃，市建局在2021年3月批准有關資助申請。法團委聘的註冊檢驗人員於今年3月向屋宇署提交檢驗報告，建議需進行修葺工程，現時顧問公司正準備有關修葺工程的招標文件，並預計於本月下旬與法團商討承建商招標事宜。