兩名13歲及15歲少年西貢露營期間失蹤　警方全日搜索無果

兩名分別13歲及15歲的少年，懷疑在西貢露營期間失蹤，警方派員搜救。其中13歲少年的母親今早（6日）曾在facebook發帖尋子，表示兒子是「同學校入去西貢露營」期間迷路失蹤，呼籲行山人士留意兒子蹤影。



消息稱，兩名失蹤少年連同導師及另外5名宿舍成員，自本月3日一同到西貢一個營地進行戶外活動訓練，訓練原訂至本月10日結束。（梁偉權攝）

消息稱，兩名失蹤少年自今年2月起，由一個提供康復服務的宿舍看管，他們均沒有長期病歷。他們與另外5名男宿舍成員，周一（3日）起在西貢一營地進行戶外活動訓練，原訂至下周一（10日）結束。昨晚約11時，25歲男導師檢查該兩名屬同一組的少年情況，當時兩人均在指定地點的帳篷內睡覺。惟至今早約7時，導師發現兩人失蹤，於是報警。

涉事營地四周環境昏暗，據了解營地範圍內不受閉路電視監控。（朱永倫攝）

警員到場後，向導師及其餘5名宿舍成員了解，但各人均表示不知道兩名失蹤少年的下落。導師稱兩名少年的所有物品均由他保管，故兩人沒有手提電話、身分證明文件和銀包。現場附近的閉路電視均未能拍到訓練地點和各人露營的位置，兩名失蹤少年的背包和所有個人物品則仍留在帳篷，現場亦沒有發現遺書。警方聯絡兩名少年的監護人並進行家訪，惟均無結果。

警方回覆查詢時表示，今早9時52歲接獲一名男職員報案，稱兩名分別13歲和15歲的少年，在西貢大網仔路210號露營期間失去聯絡。案件列作「失蹤人士」，目前警方仍在搜索，暫時未有發現。