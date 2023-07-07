車Cam直擊｜P牌鐵騎剷壆彈起　的士司機落車幫手　網民﹕好人好事

網上流傳一段涉及昨日（6日）一宗交通意外的車Cam影片，可見一輛P牌電單車沿沙田獅子山隧道公路而行，轉彎駛入紅梅谷路往大圍方向，懷疑失控，直撞向右邊花槽石壆，石壆猶如「跳台」，鐵騎士連人帶車彈起，再跌在路中心，鐵騎士所幸傷勢不太嚴重，自行站起。尾隨其後的的士司機見狀立即停車，並下車檢查鐵騎士的傷勢，之後再協助將電單車移正。的士司機事後將事發時的車Cam影片上傳至社交平台，並留言指他當時「報警等到白車警員來，我處理埋現場嘅交通同幫傷者初步清水洗咗傷口，最後警員指示我離開我先走」。



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不少網民皆稱讚的士司機的善舉，形容是「好人好事」，又指「個like要俾呢位的士司機 」、「所以唔好成日話的士衰，其實好多都okay嘅！」；亦有網民指涉事路段限速每小時50公里，若過彎太急易生意外，「獅隧九龍方向落大圍呢個彎好急，唔熟好易奶嘢!」、「呢個彎70去都易瀨嘢」。

警方於昨日下午2時11分接獲報案，指一輛電單車沿獅子山隧道公路往大圍方向而行，其間撞向石壆。29歲彭姓鐵騎士手及腳部擦傷，清醒被送往威爾斯親王醫院。