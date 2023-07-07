啟德地盤工猝死　路政署：死者6天工作間中加班　對事件感難過

52歲男泥水工人蘇文定昨晚（6日）近7時，在啟德承豐道一個地盤工作期間突然昏迷倒地，送院後證實不治，遺下患腎病的太太和年僅10歲的兒子。路政署回覆《香港01》查詢表示，死者為總承建商金門的工人，一般於周一至周六工作，間中有加班，路政署對他離世感到非常難過，向其家屬致以深切慰問，又指承建商已向家屬提供即時經濟援助（恩恤金）。



路政署表示，事發在昨晚約6時40分，該署轄下「中九龍幹線─啟德西」工程（合約編號HY/2014/07）總承建商金門建築有限公司的一名工人，於啟德工地等候混凝土車供應混凝土以平整工地路面期間，突然暈倒，隨即被送往廣華醫院，其後證實不治，死因仍有待確認。

署方續稱，事主一般工作時間為周一至周六早上8時至下午6時，間中有加班，最近的休假是本月1日和2日。昨日他如常在早上約8時上班，除午飯時間外，工作期間亦獲承建商安排3段休息時間。承建商並在工作地點附近設置有蓋休息區、供應清涼飲用水，以及設置吹風機和製冰機等。

承建商已提供恩恤金 署方會繼續協助

路政署對工人死亡事件表示非常難過，向事主家屬致以深切慰問。署方與顧問公司及承建商已即時聯絡事主家屬及了解其需要，並全力配合相關部門進行調查，承建商已向家屬提供即時經濟援助（恩恤金）。該署及承建商會繼續盡力提供所需協助。

工業傷亡權益會表示，死者妻子曾於2002年換腎，惟現時腎臟開始出現排斥症狀，未知日後會否需要長期洗腎，面臨日後龐大開支感到徬徨，工權會現時正為該家庭籌款，詳情見工業傷亡權益會Facebook。