車Cam直擊｜深水灣道老翁涉違法踩風火輪　上傳者：唔好害人啦

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到一名老翁疑違規在馬路上踩風火輪。該段車Cam片顯示的時間為今日（8日）早上6時53分，片段甫開始已見到有一人戴頭盔、手套及護膝在深水灣道中心踩風火輪，並沿深水灣道往南風道迴避處方向駛去。後車逐漸駛近時，該人士始靠左行駛。而車Cam後鏡即拍攝到該名人士疑是一名老翁。

由於現時在馬路上踩風火輪屬違法，片段上傳者表明：「唔好害人啦！」網民留言指老翁的做法相當危險，更可能會連累其他駕駛者，建議上傳者報警處理。



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根據現時《道路交通條例》（香港法例第 374 章）， 電動可移動工具包括電動滑板車、電動單輪車、電動輔助單車及電動平衡車等，均由機械驅動，符合條例中「汽車」的定義，因此必須領牌才可於道路或私家路上行駛。

然而，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道上使用，因此，政府一貫政策是不會為電動可移動工具按現行條例登記或發牌，故在道路或私家路（包括行人道）上使用未登記或領牌的電動可移動工具，可能違反相關法例。

運輸署於近年就電動滑板車、電動單車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用。據了解，電動滑板車、電動單車最快今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，而且時速限定最高25公里。至於「風火輪」、電動平衡車等，由於沒有車頭燈、制動系統等，則仍然無望合法使用。