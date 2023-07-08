旺角朗豪坊男子墮樓亡 同層Anson Lo生日應援展宣布暫停開放
撰文：凌逸德
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今日（8日）下午1時許，一名男子從旺角朗豪坊商場高處墮下，直墮商場4樓美食廣場位置，其後被送往廣華醫院搶救，惜最終不治。據知，事發時多名市民尖叫躲避。
而4樓位置現時有一個由「Anson Lo 盧瀚霆國際後援會」舉辦一連15日的慈善應援展，為「教主」慶祝生日，以及供「神徒」打卡，活動原定至明日（9日）結束。惟今日同層發生墮樓事件，「盧瀚霆國際後援會」於Instagram出限時動態表示︰「今日Pop-up將暫停開放直至另行通知」。
「神徒」為「教主」Anson Lo由6月25日至7月9日開設一連15日慈善應援展
Anson Lo曾到慈善應援展「打卡」
惟今日（8日）下午1時許，在慈善應援展同層一名男子從高處墮下
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