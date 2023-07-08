3長者遇電騙共被呃74萬元　警拘3男最細14歲

沙田及馬鞍山3名長者近月墮電話騙案，收到騙徒聲稱兒子被捕，急需「保釋金」。長者救子心切，不虞有詐，將巨款交予騙徒，事後驚悉遇騙報警，3宗案件合共涉款74萬元。警方經調查後，拘捕3名男子，年齡介乎14至46歲。警方提醒，任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者。



警方昨日（7日）分別接獲一名71歲本地男子和94歲本地女子報案，指收到懷疑騙徒來電，對方聲稱其兒子被捕，要求事主交保釋金，並相約兩人分別在沙田及馬鞍山的住所外交收款項。兩人其後將23萬元及8萬元分別交給3名男騙徒，惟事後向兒子查證，懷疑受騙報警。

但騙徒食髓知味，竟再致電兩名事主。沙田警區刑事部、軍裝巡邏小隊及衝鋒隊人員知悉後，趕至現場埋伏，拘捕一名14歲本地男童及一名18歲本地男子涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲3部手提電話，懷疑與案有關。

另外，沙田警區刑事部昨日拘捕一名46本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名男子涉嫌登記電話號碼用作詐騙用途，與3月上旬發生的一宗電話騙案有關。該宗案件中，警方接獲馬鞍山一名80歲本地女子報案，指收到懷疑騙徒來電，與上述兩案手法雷同，聲稱其兒子被捕及需要保釋金，事主將共43萬元交給兩名男騙徒，及後懷疑受騙報警。

警方表示，3宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。同時，警方呼籲，市民尤其是青少年，要小心不法分子以各種藉口，利用他人想「搵快錢」的心理進行違法行為，事主最終不能賺取報酬之餘，更加得不償失。市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。