發燒友九龍城單車公園辦私人賽　參賽者受傷倒地被轟非法賽車

夜闌人靜的九龍城賈炳達道公園單車場，成為街車發燒友的競技場。7月之始連日暴雨後終於放晴，街車團體昨晚（7月8日）在九龍城單車公園舉辦「私房賽」，聚集30人參賽及觀戰。可惜樂極生悲，其中一名參賽者「源仔」在競賽期間，與對手一同過彎時失平衡，撞向圍欄受傷倒地。



「源仔」炒車的過程被人拍下放上網，片中可見參賽者沒有頭盔等防護裝備，即使有人遞上急救包，亦未有人接手急救。發帖者炮轟搞手於未經許可之下在九龍城賈炳達道公園非法賽車，又指賽事輸家亦要把單車揼落河，批評有人「玩出禍」導致參賽者炒車受傷，已就事件報警。《香港01》已就事件向警方及康文署查詢。賽事搞手則表示會在社交平台交代事件，未有回應記者提問。



有人就事件在網上指責主辦單位「黑馬研究所」。

街車發燒友在九龍城賈炳達道公園單車場炒車片段，引起網民熱議。片中可見於近今日（7日）半夜12點時份，一名參賽者於競賽間，與對手一同過彎時失平衡，撞向圍欄受傷倒地。傷者受傷倒地，左手疑似骨折動彈不得，呼吸急促，在場人士紛紛趕至問「有無事」並遞上急救包，傷者清醒惟沒有回應眾人問題。

據知情人士透露，受傷的參加者叫「源仔」 ，參加由單車愛好者群組舉辦的一個「私房賽」而受傷。他指賽制是「1on1（一對一）」淘汰賽，選手被淘汰之後，主辦單位會將被淘汰選手嘅單車拍照記錄，並會將被淘汰選手嘅單車運去城門河，最後「逐架單車揼落河」。他炮轟搞手於未經許可之下在九龍寨城公園舉辦非法賽車，由於有人「玩出禍」導致有人炒車受傷，已就事件報警。

疑似搞手昨日（8日）發文，指將舉辦一週年的「黑馬私房賽」，並叫參賽選手約晚上8時半到場報到及準備，指活動將於9時至深夜於九龍城單車公園舉行。屆時亦會有合照，拍攝等等記錄活動，現場亦會售賣手工製作的紀念品。《香港01》就事件向舉辦團體查詢，他表示不接受訪問，但稱稍後會於社交專頁澄清及回應事件。一名疑似賽事發起人的網民於帖子下留言反駁，指市民有權使用公眾場所，又稱於夜晚進行，並無打擾街坊，亦否認輸家亦要把單車揼落河，並有召救護車送傷者入院。

《香港01》已就事件向警方查詢。

舉辦團體於昨（8日）發文，指將舉辦一週年的「黑馬私房賽」，並叫參賽選手約晚上8時半到場報到及準備，指活動將於9時至深夜於九龍城單車公園舉行。現場亦會售賣手工製作的紀念品。（舉辦團體fb截圖）

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《香港01》今早（9日）10時許到九龍城賈炳達道公園了解，場內只有零星一兩位單車玩家。在公園經營單車亭的陳女士指，平日早上9點開舖，夜晚8點關門，對昨晚凌晨在公園內的單車比賽不太清楚。但平日有顧客來租單車時，都會提醒他們踩單車時不要超速，安全至上。而九龍城寨公園對面的同興藥行陳先生表示，夜晚9點店鋪已關門，對公園內的單車比賽不知情，昨晚亦沒有懷疑因單車事故受傷的人來買藥。《香港01》已就事件向康文署查詢。