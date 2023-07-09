外籍男中東往澳門再搭船來港　海關揭餅罐藏$690萬可卡因

一名外籍男子從中東販毒，經迂迴路線抵達澳門，再以曲奇餅罐作掩飾，乘船攜毒來港，終在入境時遭海關揭發拘捕。行動中海關檢獲約6.3公斤懷疑可卡因，市值約690萬元。



海關人員在涉案男子手持的4個曲奇餅罐，檢獲約6.3公斤懷疑可卡因，市值約690萬元。（黃學潤攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋表示，報稱小販的26歲涉案外籍男子，昨午（8日）在上環港澳碼頭入境香港，海關鐵路及渡輪口岸科人員為其清關，以X光機檢查其行李時，發現其中一個膠袋的X光影像有可疑，遂利用更深入的方式檢查，在男子手持的膠袋內，發現4個有打開痕跡的曲奇餅罐。

海關人員打開餅罐檢查，發現每罐內藏數十粒由透明袋包裝的懷疑可卡因，每粒長度約如拇指，4罐毒品共重約6.3公斤，隨即以涉嫌販運危險藥物拘捕男子。調查顯示，男子報稱入境香港後會入住酒店，相信他會在香港將毒品交予他人，交收方法是海關調查方向之一。

海關毒品調查科人員接手調查，發現男子是收取報酬，替人運送該批曲奇餅罐進入香港，他早在6月底出發，以迂迴路線來港，先經中東巴林前往土耳其伊斯坦堡，轉到埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，經菲律賓馬尼拉乘飛機到澳門，再由澳門乘船抵港。

被捕男子黑布蒙頭由海關人員押走。（黃學潤攝）

翻查資料，上周四（6日）亦有一名經亞的斯亞貝巴乘飛機抵港的旅客，涉嫌販運6.5公斤懷疑可卡因遭海關拘捕，檢獲的毒品市值約700萬元。連同今次案件，海關自今年起，至少揭發8宗跨境販毒案件，涉案者是經亞的斯亞貝巴來港，檢獲的包括冰毒和可卡因。方子洋指出，隨着訪港旅客人數增加，海關留意到近期利用旅客販運毒品的案件有增加，於是調整執行策略，根據風險評估，重點揀選來自高風險地區的旅客清關，加強從源頭打擊毒品流入香港。

販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁，海關呼籲市民切勿以身試法。