德國來港衣服包裹「超重」　揭紙盒夾層藏225萬K仔　海關拘32歲男

上周一（3日）海關在機場截獲一個由德國空運抵港報稱為衣服的包裹，發現21個紙盒的夾層內藏4公斤懷疑氯胺酮，市值約225萬元，並於今日（10日）下午拘捕一名收取包裹的32歲男子，他現在被扣留調查。



香港海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權表示，在此案當中發現販毒人士將約4公斤懷疑氯胺酮，藏匿在21個紙盒的夾層內，並且透過空運包裹的形式運送抵港。林子權續指，海關人員在檢驗時，發現這些紙盒只裝載少量衣服，但重量卻較一般包裹重，如果紙盒的重量導致收件人要支付2000元運輸費，來運送這些衣服，而紙盒內的衣服亦不是一些昂貴品牌，實屬有可疑之處。

及後，海關人員打開包裹後，發現21個紙箱底部有一張瓦通紙，內藏20克懷疑氯胺酮，合共4公斤，市值約225萬元。海關人員於今日下午時份，拘捕一名收取包裹的32歲建築男工人。海關表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關呼籲市民，要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦不要接受任何人的聘請，或者委托去運送一些受管制的物品進出入香港，亦不要在未清楚物品的屬性情況下，去協助他人運送。根據危險藥物條例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元。