有片｜真人版GTA　九龍灣私家車連環逆線　35歲男司機涉危駕被捕

網上近日流傳一條片段，周日（7月9日）九龍灣有私家車罔顧交通規則，短時間內接二連三逆線，於MEGABOX對開駛過宏照道交界，逆線駛入常怡道天橋西行線尾段，當時有的士正在橋上行駛落斜。私家車沒有理會，轉往東行線往牛頭角方向行駛。



片段引起網民嘩然，「佢好熟路下」，猶如真人版GTA遊戲，在路邊左穿右插，亦有網民譏笑指涉事私家車為「自由行」。警方今日（11日）表示，在牛頭角區拘捕涉案司機，涉嫌危險駕駛。



警方指，留意到有關片段，片段中顯示一輛私家車於7月9日由九龍灣常怡道東行駛過宏照道交界後，懷疑逆線駛進常怡道天橋西行線，其後再由西行線逆線行駛返回東行線離去，對其他道路使用者構成危險。東九龍總區交通部人員經深入調查後，拘捕一名35歲姓駱男司機，涉嫌危險駕駛。他已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了妄顧道路使用者的安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。