鳳德邨工人剪草期間疑中暑暈倒　2樓墮下安全帶保命「半天吊」

黃大仙鳳德邨發生剪草工人墮樓驚險意外。今午（13日）3時許，一名工人在鳳德邨斑鳳樓2樓平台修剪植物期間，疑因天氣酷熱致中暑出現熱衰竭，一度暈倒，意外從平台墮下，幸獲安全帶保命，不致直墮地面，但懸空「半天吊」。救援人員接報趕至，62歲姓何男已回復清醒，由消防員以長梯協助將他救下，接受救護員初步救治後送院治理。



據了解，事主在斑鳳樓2樓平台修剪植物期間感到不適，向同事表示需要休息後，坐在平台小休，其間突然失去知覺墮下，被安全帶吊在平台和地面之間，其後回復清醒，由到場的消防員救下。

天文台資料顯示，下午3時至4時期間，黃大仙一帶溫度高達攝氏32至34度。根據職業安全健康局資料，在炎熱天氣下工作，人體生理反應會加速皮膚表面血液流量和提高皮膚溫度，繼而大量排汗以散熱。大量出汗可導致身體脫水及鹽分流失，會令大腦皮質血液供應不足而出現熱衰竭，症狀包括軟弱或極度疲倦、暈眩、惡心及頭痛。一旦體液持續流失，令腦部缺乏血液供應，減少氧氣供給，可導致熱暈厥而短暫失去知覺。若體溫進一步升至攝氏40度或以上，會令中樞神經系統功能失調，引致中暑，可能出現身體痙攣甚至昏迷，嚴重時甚至可致死。

職安局提醒，市民如在酷熱環境下工作，應盡量減少被陽光直射，並減少體力勞動的需要，布有需要時使用工具協助；亦應穿著通爽、淺色及鬆身的衣物，以方便排汗並減少身體吸熱，並要多飲水或其他適當的飲料，以補充足夠的水分及鹽分，避免飲用酒精或含咖啡因的飲品，以防脫水；同時應在適當時間在清涼地方休息，避免長時間戶外工作。