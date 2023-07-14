尖沙咀錶行劫案｜其中兩疑犯被控行劫　今早提堂

尖沙咀麼地道一間錶行，上周四（6日）遭蒙面賊闖入，用鐵鎚打爆飾櫃擸走總值約360萬元的手錶。警方拘捕3名男子（33歲至41歲），其中兩人涉嫌行劫，今日（14日）上午在九龍城裁判法院提堂。



被捕的3人士分別是賊車車主、接應的車手及負責「踩線」的線眼，車主已獲准保釋，另外兩人合共被控一項「行劫」罪，今日上午提堂；至於當日「落手落腳」搶劫的3名蒙面賊人，至今仍然在逃，據了解全是南亞裔人士。

警方拘捕3名劫匪，圖為負責駕駛接應車輛的車手。（資料圖片/馬耀文攝）

西九龍總區重案組總督察周家文昨日（13日）講述案情稱，今年7月6日下午2時20分左右，3名蒙面匪徒持鐵錘及利刀闖入麼地道一間錶行，打破飾櫃並掠去10隻手錶，總值約港幣360萬。匪徒隨即登上一輛停泊在門外接應的私家車逃去，案件中無人受傷。

警方隨即進行捷進行動，於一小時內在紅磡區發現賊人棄置的接應車輛，當時該私家車被套上一對假車牌。附近草叢及垃圾桶有匪徒棄置的犯案工具，包括鐵錘、利刀、手套及一些衣物。

西九龍總區重案組接手調查案件，翻查大量閉路電視錄影，鎖定疑犯行蹤，於翌日（7日）及前日（12日）分別於元朗、葵涌及屯門，以搶劫罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎33至41歲，均報稱無業。3人中1人已保釋外出，另外兩人正被扣查，稍後會落案控告搶劫罪，並在九龍城裁判法院提堂。警方的調查工作仍然繼續，不排除會再有人被捕。

周家文續稱，案中被劫去的手錶仍未尋回。警方呼籲市民及售賣名貴手錶的店鋪人員，如有人兜售來歷不明的名貴手錶，有可能是贓物，請勿隨便購入，並聯絡西九龍總區重案組3A隊提供相關資料，電話號碼3661 8383。

▼案發當日閉路電視截圖▼



案發當日兩名黑衣蒙面賊手持鐵鎚衝入錶行，其中一人以鎚狂扑飾櫃最少14下，費時約20秒終成功扑爛玻璃，擸去手錶；另一人以手上長刀指嚇女職員。他們犯案期間，另一名同黨則站在錶行門口「睇水」，犯案過程約1分鐘，但片段在賊人離開錶行前已完結。

▼事隔約1小時 警方於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼

