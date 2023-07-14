跨境集團用內地扣賬卡購物洗黑錢　涉款逾1億　拘6人包括大專生

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動，港島總區刑事部於昨日（13日）展開執法行動，瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉案金額超過1億元。行動中，警方在全港多地以涉嫌干犯串謀「洗黑錢」及「欺詐」拘捕5男1女，年齡介乎22至36歲，包括1名主腦、2名骨幹成員、2名持卡購買者及1名錶行職員；其中一名被捕骨幹為大專生。行動中，警方亦搜查該集團租用的兩個共享辦公室及多輛車輛，並起回多件金器、名錶、多張內地扣賬卡及大量現金，總值逾100萬。



港島總區反三合會行動組主管高級督察朱明敏指，警方在全港多地以干犯串謀「洗黑錢」及「欺詐」拘捕5男1女，年齡介乎22至36歲。（黃偉民攝）

港島總區反三合會行動組主管高級督察朱明敏指，警方於今年4月底收到線報後展開調查，發現該犯罪集團先後利用多間不同內地銀行發行的扣賬卡，收取內地發生不同騙案所得的騙款，及後用扣賬卡於本港不同商店購物。集團會購買金器及名貴手錶，再轉售作初步清洗，然後用轉售所得的現金在虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣， 再匯去一些海外電子錢包作最後清洗。

朱明敏說，集團主要於工作日運作，利用金融機構在工作日可即時過數，「爭分奪秒」地趕在內地執法機關凍結戶口前犯案。警方相信，集團每日處理過百萬港元，運作至今，估計已清洗超過億元犯罪得益。

6名被捕人士全為本地人士，包括1名主腦、2名骨幹成員、2名持卡購買者及1名錶行職員，其中為大專生的骨幹成員負責購買虛擬貨幣，而錶行職員則涉嫌「接贓」。全部人正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

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朱指，該集團分工仔細及採取多層架構，以增加警方調查難度。首先主腦利用通訊程式操控2名骨幹成員，再由他們招募多名下線購物。同時，集團會有專人轉售贓物、接贓及購買虛擬貨幣。因此，低級成員對集團運作相知甚少，大大增加了犯案的隱密性，加上共享寫字樓的保安相對鬆懈，故集團藉此隱藏行蹤。

行動中，警方調查大量可疑交易及翻查閉路電視，並在內地執法部門協助下，成功發現該集團犯案的蛛絲馬跡，並展開執法行動，終拘捕6名人士，相信集團由今年4月開始運作。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪，一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

另外，朱指，因本案其中一名被捕人士為學生，加上暑假將至，警方呼籲年青人在尋找工作時要特別留意一些可疑的「搵快錢」工作，例如留意有異常高回報、標榜無需經驗及學歷的工作，以免被犯罪集團招攬，墮入法網。

警方亦提醒商戶，如有顧客多次購買同等名貴貨物、金粒、金條，或經常以不同扣帳卡付款，應留意其目的及背景，並仔細核實其身份和使用的扣帳卡真偽。 如警方調查發現有商戶在知情下，協助不法分子清洗黑錢，商戶有機會被警方以循洗黑錢莓方向調查。如果有人兜售來歷不明、價錢高但售價較市價低的貴重品，商戶需要小心查證來源，以免購入贓物。