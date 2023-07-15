跨部門黃大仙反街頭賭博拘22人　推宣傳教育籲市民遠離

黃大仙警區聯同民政事務處、康文署等在區內展開名為「平流」反街頭賭博行動，今日（15日）拘捕22名男子涉嫌街頭聚賭，另外在政府平和基金資助計劃及善導會協助下，行動將透過持續性宣傳教育，希望令市民遠離街頭賭博。



黃大仙警區特遣隊高級督察郭俊希（左）及黃大仙警區特別職務隊第二隊案件主管何璋暉（右）。（陳浩然攝）

黃大仙警區特遣隊高級督察郭俊希表示，隨疫情減退社會開始復常，留意到有附近居民尤其長者，閒時會聚於區內屋邨或康文署公園聚賭。雖然牽涉金額不多、無資料顯示由集團操縱，但長久下去或引伸滋擾及衞生問題。

黃大仙警區聯同黃大仙民政事務處、康文署，並在政府平和基金資助計劃及善導會協助下展開名為「平流」反街頭賭博行動，今早11時起人員於區內多處包括慈雲山中央公園、黃大仙下邨和彩虹邨，共拘捕22名男子，年齡介乎63歲至86歲，涉嫌街頭聚賭，行動中警方檢獲6副賭具及約3000元現金。

郭俊希指行動與一般反賭博行動不同，希望首先透過持續性宣傳教育，令市民遠離街頭賭博。康文署會於轄下公園廣播反賭博相關訊息，區內亦會不定時擺放平和基金「平和戒賭號」流動宣傳車，並聯同黃大仙民政事務處及其他持份者進行宣傳及教育。行動中善導會亦會安排兩名專業人員，向被捕人介紹輔導服務及工作。

黃大仙警區特別職務隊第二隊案件主管何璋暉表示，黃大仙警區亦一直不遺餘力打擊集團式非法賭檔，包括百家樂賭場及麻雀檔。警區首半年度共展開13次反賭博行動，共拘捕125人，檢獲超過300萬元賭款及籌碼。何重申經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬於非常嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁及罰款。街頭賭博亦對香港民生風氣造成一定不良影響，警方呼籲市民切勿以身試法。