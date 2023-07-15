九龍城、田心警區打擊違泊　一連兩日發逾110張告票拖走阻街車輛

九龍城警區、西九龍總區交通部人員、 田心分區軍裝巡邏小隊一連兩日（14至15日）進行打擊違例交通行動，在多個交通黑點嚴厲執法。警方一共向違例停泊車輛發出共110張交通定額罰款告票，及拖走13輛造成嚴重阻塞的違泊車輛，又檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。



昨日（14日）行動中，九龍城警區及西九龍總區交通部，主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括於限制區、巴士站及斑馬線範圍違例事項及違例泊車等。

警員除向涉嫌違例停泊車輛發出定額罰款通知書外，亦拖走13輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，警員向涉及單車或行人的交通違例罪行採取行動，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。警方亦採用流動錄影執法，加強打擊駕駛者不負責任的駕駛行為及態度。

至今日（15日） ， 田心分區軍裝巡邏小隊人在區內進行「暢行計劃」，並向違例停泊車輛發出共110張交通定額罰款告票。警方指，除了透過發告票外，亦會透過使用科技，以流動錄影形式，協助執法及提升效率。警方呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車，以確保道路暢通及保障道路使用者安全。