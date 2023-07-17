有片｜屯門兩對父子疑因買賣假AirPods「隻揪隻」　4人全傷同被捕

網上瘋傳兩段短片，顯示今日（17日）傍晚時份，4名男子在港鐵屯門站外爭執，雙方繼而動武，警員接報到場，4人同涉在公眾地方打鬥被捕。據了解，事源其中一名被捕的23歲青年，早前疑在網上買到假的AirPods，事發時成功相約17歲賣家見面，雙方爭執「講手」動武；兩人的父親亦加入戰團「隻揪」護子，結果全部受傷被捕。



白衣青年遭一名穿黑背心的青年箍頸，當時另有一名穿黑T恤及揹單肩袋的青年在旁。（網上片段截圖）

片段一開首已見到一名中年漢與一名光頭漢，在港鐵屯門站對開拉扯，中年漢大叫「你唔好扯我呀！」光頭漢反指「你扯我呀X樣！」中年漢則回應「係，我扯你，我叫你唔好郁！」而在較遠處的露天位置，一名白衣青年則遭一名穿黑背心的青年箍頸，當時另有一名穿黑T恤及揹單肩袋的青年在旁。「隻揪隻」的情況下，光頭漢、白衣青年均被對手按在欄杆位置。中年漢指着光頭漢，並向旁觀者說：「賣假嘢呀！」光頭漢則反扯着他上衣的背部。

之後中年漢疑似稍稍鬆手，光頭漢隨即大力拉扯其頭髮，兩人開始互相出拳，其間有人大叫「X你老X！」其後光頭漢被中年漢壓在地上拳打，旁觀者見狀即大叫「喂唔好打！」、「唔好郁手郁腳呀！」早前在兩名青年身旁的單肩袋青年，亦上前嘗試制止；而白衣青年則繼續被黑背心青年壓在欄杆位置。

後來中年漢壓在光頭漢身上，繼續斥他「賣假嘢」，光頭漢高聲回應「X你老母X，你要講X清楚咩事先！」中年漢稱已「報咗警，唔好郁手呀嗱！」又問「你打我先定我打你先？」光頭漢馬上回應「梗係你打我先啦，有CCTV睇X住」，中年漢則說「係呀，你講得啱！」而在遠處的白衣青年則嘗試掙脫黑背心青年無果。後來有港鐵職員到場，中年漢重申已報警，又怒喝光頭漢：「個仔賣假嘢？點做人老豆㗎你呀？」光頭漢則以粗口回應。

其後有兩名警員到場，喝令倒地的兩名男子「放手！」中年漢應聲放手，光頭漢從地上爬起，遠處的兩名青年亦走向警員。各人向警員講述事件，片段至此結束。

警方表示，今晚6時09分接報，屯門港鐵站近F出口發生打鬥案，警員到場拘捕4名男子。消息稱，姓黃（23歲）被捕青年本月7日在Carousell向一名17歲少年賣家購買AirPods，但懷疑收到假貨，之後對方更失去聯絡，他遂以其他帳戶向同一賣家再度購買AirPods，並相約對方於傍晚6時交收。黃男偕43歲父親一同赴約，見到17歲少年後即興師問罪，少年隨即致電59歲父親求助，最終4人大打出手，同涉在公眾地方打架被捕，分別報稱臉、頸、臀部或手腳受傷，全部送屯門醫院治理。