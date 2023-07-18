大圍待修電熱水爐爆炸釀兩傷　專家：疑恆溫掣故障不停加熱肇禍

沙田大圍積德里4號富昌樓一單位今早有電熱水爐爆炸，威力震碎窗戶，玻璃碎及抽氣扇等雜物飛落街，17歲女住戶幸身在客廳，避過一劫，左腳受傷；另一名男途人則被石屎碎擊中頭部受傷。消息稱，涉事熱水爐失靈待修，但事發時住戶仍開啟熱水爐加熱。港九電器工程電業器材職工會理事長駱癸生稱，一般而言，電熱水爐大多數故障的原因都是恆溫掣出現問題，令電熱水爐不停加熱，排不到氣，最終導致爆炸。



駱癸生稱，香港儲水式電熱水爐通常分兩種，一種是花灑儲水式電熱水爐，是普遍家庭最常用的。這種電熱水爐利用花灑頭排放壓力，如果正確安裝，是十分安全的；但不少市民會私自「改裝」花灑頭，例如裝上按摩花灑頭或有市民看到花灑頭滴水，便會為其裝上開關掣，因而影響花灑頭排氣，增加熱水爐壓力，最終導致爆炸。他提醒，花灑式電熱水爐加熱時受壓形成水蒸氣，故有水珠滴下實屬正常，不應看到水龍頭有滴水就私自改裝加上開關掣或按摩花灑頭，這是十分危險的行為。

另一種是無排氣管儲水式電熱水爐，相對上亦比較安全，因為這種電熱水爐必須經有牌照的電工、水務署指定人士安裝，此款電熱水爐除接駁花灑外，亦會駁接洗手盆或浴缸。

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駱癸生指，一般而言，電熱水爐大多數故障的原因都是恆溫掣故障，令電熱水爐不停加熱，排不到氣，最終導致爆炸。而電熱水爐都設有雙重自保機制「防壓力爆煲掣」，不排除今次爆炸，亦可能與雙重自保機制同時故障有關。

駱癸生建議，使用電熱水爐時，不應將溫度較得太高，如溫度最高是85度，較到65度已經足夠日常洗澡。但如果見到熱水爐到65度時，都不會停繼續加熱時就可能是恆溫掣發生故障，市民此時便要多加留意。駱癸生續稱，市民亦不要長期開啟電熱水爐，例如，在洗澡前預早20分鐘至30分鐘開啟電熱水爐加熱，已經足夠洗澡一次，這樣做法又可以節能又比較安全。

駱癸生提醒市民如何留意電熱水爐有異樣：

1. 正常開了電熱水爐一段時間，到達足夠熱度時便會自動關掉不再加熱，但如果市民留意到電熱水爐長時間加熱，而不會自動關掉就要「小心啲」。

2. 市民亦可以自行檢查恆溫掣，當去到某一個溫度時，再扭動溫度掣看電熱水爐會不會關掉，例如扭向較冷時電熱水爐會關掉，扭向較熱時電熱水爐便會開啟，這時恆溫掣便屬正常。

3. 電熱水爐長時間出現雜音，例如，超過3至4鐘仍然聽到煲水「卜卜」聲，便要多加留意。