何文田邨單位闢毒品倉　警檢$1,850萬可卡因　26歲男倉主欲逃被捕

何文田一公屋單位被用作毒品儲存倉，警方昨日（18日）進行反毒品行動，在何文田邨截獲一名26歲男子，其後在他手持紙袋及公屋單位內，合共搜出17公斤懷疑可卡因，市值約1,850萬。



警方表示被捕男子在販毒集團充當倉主角色，負責運送毒品，他將被暫控「販運危險藥物」及「阻差辦公」，明日早上在九龍城裁判法院提堂。由於被捕人涉將公屋單位作非法用途，濫用寶貴社會資源，警方亦將案件轉介相關部門。



警方毒品調查科高級督察羅啓賢交代案情。（梁偉權攝 ）

警方根據線報同深入調查，探員昨午在何文田邨截查一名可疑男子，探員表明身份後，該男子作出劇烈反抗，並嘗試逃走。探員將他制服後，並在其手持的兩個紙袋，發現12磚懷疑可卡因，每磚重約1公斤，合共重12公斤。及後，警方將男子押解到他居住的公屋單位作搜查，再找到5公斤懷疑可卡因。該批毒品市值約港幣1850萬元。警方相信，已成功阻截該一批毒品流入本地市場。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。

毒品調查科高級督察羅啓賢表示，被捕男子將公屋單位掩飾作毒品儲存倉，而且屋內衛生情況十分惡劣，佈滿雜物。羅啓賢指被捕人將公共房屋作非法用途，濫用寶貴社會資源，警方會將案件轉介予相關部門，再作跟進。被捕男子報稱無業，羅啓賢指相信他為販毒集團充當倉主角色，負責派貨。他現正被扣留調查，被暫控販運危險藥物及阻差辦公罪，案件於明天早上在九龍城裁判法院提堂。

警方又指，有別於過往毒販運送毒品的方式，被捕男子明目張膽地將12磚可卡因放入紙袋，在街道上眾目睽睽下運送大量毒品。警方譴責公然挑戰法紀的行為，重申將透過情報主導的方式打擊販毒罪行。