葵涌男子會所泳池遇溺　昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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葵涌寶星中心今午（20日）有人遇溺。下午近4時半，警方接報一名男子在寶星中心會所泳池遇溺，他被救起時已陷昏迷，但仍有呼吸及脈搏，由救護車送瑪嘉烈醫院搶救。

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