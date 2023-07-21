葵涌貨櫃碼頭男工猝死　無緣見子女出身　遺孀︰佢睇唔到呢一日

昨晚（20日）葵涌8號貨櫃碼頭一名45歲姓梁男貨櫃碼頭工人暈倒，惟送院後不治。《香港01》今日（21日）接觸到死者家屬，得知梁生生前不煙不酒、熱愛踏單車，過著健康而有規律的生活，而且辛勤工作，獨力養活一家五口。周三（19日）梁生的女兒DSE放榜，打算修讀職專文憑，當時梁太與丈夫打算捱多幾年，待兒女出身後，「你鍾意去邊，我帶你去」、「鍾意做咩我哋就做咩」，豈料他昨晚卻突然撒手人寰。



頃失丈夫、爸爸，梁太坦言家庭大受打擊，尤其是兒子及女兒正值升學階段，家庭頓失經濟支柱，經濟更加拮据。梁太又憶述，丈夫經常與她分享工作軼事，曾提到不少工友暴斃的消息，「但我無諗過竟然有一日有係我自己老公」。



梁太與丈夫結婚近20年，養有一子一女。大女為今年應屆DSE考生，剛於前日放榜，幼子今年15歲仍然在讀中學。梁太指，丈夫不煙不酒，生活十分規律，也不會去不必要的應酬及聚會，故沒有休息不足問題。她指丈夫每次下班後就會回家，回家後便會陪愛貓玩耍並清潔貓沙，待梁太起床後便跟她外出吃早餐，假日亦會陪伴家人，「佢生活嘅日常係永遠不變」。梁太表示，丈夫享受工作及喜愛其工作環境，最近也沒有「追更」，有足夠休息，公司亦不會有超時工作。昨日上班前仍與她如常閒談家常，沒想到數小時後卻永遠天人相隔。

昨晚8時15分，梁太收到丈夫短訊，指自己身體不適，懷疑自己確診新冠肺炎，遂問妻子家中是否有快速檢測棒，待他明早收工回家作檢測。可是不足1小時，於晚上9時02分，警方接獲梁生同事報案，指他懷疑在貨櫃碼頭南路對開暈倒；梁太亦於9時許，收到救護員電話通知其丈夫正在瑪嘉烈醫院搶救，她立即趕到醫院，惟梁生終回天乏術。

梁太憶述，丈夫經常與她分享工作軼事，亦曾提到有不少工友暴斃的消息，「但我無諗過竟然有一日有係我自己老公」。

梁太於昨晚（20日）9時許，收到救護員電話通知其丈夫正在瑪嘉烈醫院搶救，她立即趕到醫院，惟梁生終回天乏術。（蔡正邦攝）

前日DSE放榜，女兒收到成績並將修讀職專文憑。雖然女兒成績僅得4分，但由於夫婦二人深知她學業情況，梁太憶指當時丈夫得悉後十分開心︰「我諗住你『捧蛋』㗎！哇！比1分都好，你比多3分我！哇！當你中狀元啦阿女！」

梁太提到，在女兒考DSE前，她跟丈夫談起未來，指再拼搏多10年「入大直路」，待子女均出身後「你鍾意去邊，我帶你去」、「鍾意做咩我哋就做咩」，她飲泣道︰「但係佢等唔到」，「講嘅時候大家開心心，但我無諗過他會咁突然（離開）」。原以為可以未來一同看著子女長大，與丈夫安享二人世界，梁太泣說︰「但佢睇唔到呢一日，佢只能夠睇到個女DSE出來嘅分數」。

由於梁太現需要為女兒繳交約5600多元的留位費，惟因為警方現正凍結丈夫銀行戶口作調查，未來仍要供女兒完成共2萬多的學費，但梁太指一定會為女兒解決學費問題。

因貨櫃碼頭工人薪金不高，加上兩名子女仍然年幼，家庭開支頗大，令梁生一家儲蓄不多。加上，梁太多年前患上甲狀腺功能亢進症，即使做了手術，但身體仍然虛弱，更留有後遺症，包括心跳加速、手震、視力將比同齡人士更快退化，甚至有骨質疏鬆等；因丈夫著她留在家中照顧家人，所以她一直都沒有外出工作。對於突然失去家庭之柱，令一直依賴梁生的梁太及其子女經濟將更加拮据，十分徬徨。

梁太指一對子女對於爸爸離世十分難過，而梁太作為現時一家之主，在面對這個困難時期，她仍然堅強地咬緊牙關，多次提到「為了子女，她不會倒下」，並指「我一定走得出，我一定要走得出」。

梁太即使面對這個困難時期，她仍多次提到，為了子女她不會倒下︰「我一定走得出，我一定要走得出」。（蔡正邦攝）

警方於昨晚（20日）9時02分，接獲事主的同事報案，指他懷疑在貨櫃碼頭南路對開暈倒。救援人員接報到場，將昏迷的事主送往瑪嘉烈醫院治理，其後被證實死亡。警方正調查事件，死因有待驗屍後確定。