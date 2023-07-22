12歲雙非男童抵港4日住賓館　稱肚瀉求醫　母教同護士講被遺棄

廣華醫院發現有兒童被遺棄。昨日（21日）中午12時40分，警方接獲醫院職員報案指，一名12歲男童陳泓儒在廣華醫院急症室內徘徊。據了解，陳是「雙非」兒童，持本港身份證，父母為內地人。



消息指，男童於周二（18日）隨母親抵港，並入住油麻地一間賓館。昨日早上5時，男童跟隨母親到廣華醫院登記，表示有肚瀉及咳嗽，完成登記後其母便離去。據知，母親曾告知男童，看畢醫生後便告訴護士他被母親遺棄。其後男童獨自在廣華醫院接受治理。中午12時許，男童告訴護士他被遺棄，護士得悉後報警求助，警方接手調查。據了解，男童今早上過兒童法庭，稍後將交由屯門兒童及青少年院照顧。



陳泓儒身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮，被發現時戴黑色眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋。他沒有表面傷痕，身體及精神健康均無礙。據知，他在港並無住所，以往並非經常留港。

警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電3661 9515與油尖警區人員聯絡，或電郵至ymtdiv-rr@police.gov.hk