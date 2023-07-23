警新界南總區打擊藥駕酒駕　抽查逾千司機拘23人　一通緝犯涉販毒

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（22至23日）凌晨，在區內進行打擊藥後及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊酒後及藥後駕駛罪行。



行動期間，人員一共拘捕20名本地男子及3名本地女子，年齡介乎22至63歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「沒有提供呼氣樣本」、「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「通緝人士」及「欠交法庭罰款」。



（警方提供圖片）

其中，人員7月22日凌晨於青葵公路設置路障期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂截停並對該車輛作搜查。經初步調查，人員共檢獲一個「冰」壺、約62.3點克懷疑毒品，當中包括懷疑可卡因及懷疑氯胺酮，毒品總市值約3.5萬元。該名36歲本地男司機涉嫌「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「沒有提供血液樣本以作分析」被捕，他亦被發現為一名「通緝人士」；而同車31歲本地女乘客，則涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

整個行動中，人員合共向1400名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了14張定額罰款告票並扣留兩部懷疑經非法改裝的車輛作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。