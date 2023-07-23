泰國來港旅客收約7000元報酬販毒　尼龍墊藏千萬元海洛英被捕

香港海關檢獲約13公斤懷疑海洛英，市值約港幣1000萬元，並拘捕一名由泰國單獨入境香港的外籍男子。



香港海關毒品調查科機場調查課調查主任姚文顥交代案情。（林振華攝）

香港海關毒品調查科機場調查課調查主任姚文顥表示，昨日（22日）下午時分，香港海關機場科人員在香港國際機場，為一名由泰國曼谷抵港的外籍男子清關，其後打開行李箱，發現箱內只裝有11塊尼龍墊，並無其他個人物品或衣物，海關人員繼而對該批尼龍墊進行X光檢查，由於X光影像有可疑，海關人員利用更深入的方式進行檢查，結果發現11塊尼龍墊內有夾層，亦藏有13公斤懷疑海洛英，市值約港幣1000萬元。海關人員即時以販運危險藥物罪名，拘捕該名外籍男子。

隨後，海關毒品調查科接手跟進調查，根據初步調查得知，該名外籍男子報稱來香港旅遊，幫人運送該批尼龍墊，並收取約6000至7000元報酬。而該男子如何獲取該批尼龍墊，以及來港後的去向，是海關重點調查方向之一。被捕男子36歲，報稱無業，現被扣留調查中。

今次亦是海關近十年來最大宗利用航空旅客的行李箱偷運海洛英事件。隨著香港、內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關亦留意到販毒份子近期利用空運旅客偷運毒品數字有所增加，所以海關亦即時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區旅客做清關檢查，海關會加強從源頭打擊毒品流入本港。

海關再次重申販運危險藥物是嚴重罪名，一經定罪，可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。