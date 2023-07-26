告士打道車禍│的士乘客為遊客　三名成人均未清醒　3歲女童穩定

銅鑼灣告士打道昨晚（25日）發生嚴重車禍，一輛的士在世貿中心對開，撞向前方一輛重型貨車，車頭並剷入該貨車車底、撞及吊臂，造成最少1死4傷。警方指，初步調查相信的士疑收掣不及造成意外，呼籲市民如有資料或片段提供，請盡快聯絡警方。車禍中不幸離世之的士司機，警方已通知其家屬到醫院；而4名受傷的男女乘客，初步得悉為遊客，其中兩人留醫深切治療部，而3歲女童的傷勢則情況穩定。26日凌晨零時左右，警方安排拖車將涉事的士拖走，現場道路陸續解封。



警方港島總區交通意外調查隊第三隊高級督察林鴻祺表示，25日晚上8時05分，告士打道西行近世貿中心發生一宗車禍，一輛重型貨車因前方交通擠塞收慢，尾隨的士收掣不及撞向貨車。事件中，60歲姓謝的士司機送院後，延至晚上9時13分不治。的士上另有一名43歲姓施男乘客、一名69歲姓張女乘客、一名41歲姓羅女乘客、及一名3歲女童。其中施及羅兩人現於深切治療部留醫；張女則在觀察病房；而3歲女童則手、腳及口受傷，情況穩定，現時在瑪麗醫院留醫。

的士剷入吊臂車車底，車頭嚴重損毀。（魯嘉裕攝）

林指，的士司機於意外後死亡，警方已聯絡其家屬到醫院。至於該4名的士乘客，初步得悉為遊客，其中男乘客及41歲女乘客，身上有美國駕駛執照；69歲女乘客則持有中國身份證。至於4人的關係，由於3名成人均未清醒，未能透露資料；而女童則只有3歲，亦未能講得太詳細，因此警方暫未掌握他們的關係。

被問到的士車頭會否裝有太多電話裝置導致分心，林表示，在車上檢取到兩部手提電話，均為司機所有。林呼籲市民如有資料或片段提供，請盡快聯絡調查人員，電話為3660-6814。