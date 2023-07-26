告士打道奪命車禍｜危殆男女遊客持美國駕照　三婆孫留醫瑪麗醫院

銅鑼灣告士打道1死4傷車禍，4名傷者均為遊客，當中持有美國駕駛執照的一對男女目前危殆留醫深切治療部，3歲女童及其69歲外婆則情況嚴重。據悉車上3名女乘客是三婆孫關係，由於3歲女童身上沒有身份證明文件，加上年紀小未能提供太多資料，而3名成年男女傷者又未清醒，暫未能確定男傷者與其他人的關係。



告士打道奪命車禍中，姓謝（60歲）的士司機死亡。的士周二（25日）晚上8時許沿告士打道西行，當駛至世貿中心時，懷疑收掣不及撞向前方一輛重型貨車，車頭剷入該貨車車底、撞及吊臂。司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院，並於晚上9時13分被證實死亡。

警方在記者會上表示，的士上4名乘客初步得悉為遊客，其中姓石（42歲）男乘客及姓羅（40歲）女乘客，身上有美國駕駛執照，目前情況危殆，分別留醫東區醫院及瑪麗醫院深切治療部。

至於另外兩名傷者，姓張（69歲）女子及3歲女童為婆孫關係，他們情況嚴重在瑪麗醫院留醫；昏迷的羅女為女童母親。由於3名成人昏迷，3歲女童身上沒有身份證明文件，加上年紀太小未能提供太多資料，暫未能確定男傷者與其他人的關係。

港島總區交通部特別調查隊正調查案件。警方指，初步調查相信的士疑收掣不及造成意外，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606814與調查人員聯絡。

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