香港君悅酒店女子泳池遇溺　昏迷送院搶救

撰文：劉鑫梅 黃偉民
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今日（26日）早上7時37分，灣仔香港君悅酒店一名40多歲女子於泳池游泳時遇溺昏迷，救生員見狀立即將她救起並進行急救，事主恢復呼吸。救援人員接報趕抵，將她送往律敦治醫院搶救。事故起因有待警方調查。

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