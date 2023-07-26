26歲男侍應觀塘爆竊餐廳斷正被捕　揭另涉7案目標包括舊東家

一名26歲餐廳男侍應，前日在觀塘爆竊期間斷正被捕。警方追查下發現他懷疑與另外7宗爆竊案有關，當中包括曾經任職的食肆，涉款約15萬元。警方指疑犯專門選擇保安措施低的餐廳，趁餐廳收工時份犯案，並利用其多年於餐廳工作的經驗，有計劃地進行連環爆竊。



觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察簡報案情。（馬耀文攝）

觀塘警區重案組第一隊督察余蔚嬋簡述案情稱，警方於前日（24日）晚上10時左右接報，觀塘敬業街一間餐廳遭人爆竊。當時餐廳負責人透過自己手機看到餐廳的閉路電視，見到一名男子正偷取收銀機的現金。負責人立即報警，警員迅速到場拘捕一名26歲男子，他報稱職業為侍應。

警方經調查及情報分析，發現疑犯於7月期間在全港不同地區，包括尖沙咀、油麻地、旺角、長沙灣、觀塘及馬鞍山的餐廳進行爆竊，偷取收銀機現金。疑犯涉及共8間餐廳的爆竊案，每間損失由4,500元至3.6萬元不等，共損失約15.6萬元。

余蔚嬋指疑犯任職侍應，專門選擇保安措施低的餐廳，趁餐廳收工時份進行爆竊。調查亦發現，疑犯曾經於部份被爆竊的餐廳工作，非常了解餐廳的運作及防盜措施，利用其多年於餐廳工作的經驗，有計劃地進行連環爆竊。疑犯仍然被扣查，警方相信他因為欠債而犯案，相信他是單人犯案，並沒有其他同黨。

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警方呼籲商戶，不論是餐廳還是零售商店做好防盜措施，包括安裝閉路電視，鎖好門窗等，避免存放大量現金於商舖。警方重申爆竊屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方同時呼籲市民及商戶時刻保持警覺，如發現任何形跡可疑人士，請立刻報案。