新屯門中心停電　逾30度高溫居民如「焗桑拿」　長者敞地面乘涼

屯門發生停電事故。26日晚上11時許，龍門路新屯門中心，據報有多座住宅大廈突然停電，保安員恐停電會有人被困𨋢內，立即報案。消防接報趕至現場視察情況，初步未有發現有人被困升降機；屋苑附近交通燈亦失靈。由於晚上溫度亦逾攝氏30度，不少居民在沒有冷氣及風扇的情況下，家中有如「焗桑拿」，只好到平台乘涼；但有長者因行動不便，只好在家中敞在地下，希望可以感覺「涼啲」。

《香港01》曾多次致電新屯門中心物業管理公司，但未能接通，據稱保安員亦未能聯絡物管經理。及至27日凌晨，部份大廈恢復供電，據透露，有大廈保安員自行找到外判工程師傅作緊急維修，居民得知後大讚保安醒目。



然而有街坊指，大約在晚上11時15分左右，屋苑內最少有5座大廈、包括1、2、3、8、9座停電，烏燈黑火之餘更沒有冷氣，在30多度高溫之下，有如「焗桑拿」。有部份街坊走到樓下平台乘涼；而有老人家行動不便，因沒有升降機未能落樓，只好利用手提電風扇暫時「頂住」，並敞在地上希望可以「涼少少」。

有居民向《香港01》投訴指，已多次致電管理處，惟無人接聽電話。《香港01》亦曾於凌晨零時左右致電新屯門中心管理處，惟未能接通。該居民稱，由停電至今屋苑只有保安員在處理事件，而屋苑經理關上電話，令保安員感到孤立無援：「好想辭職!」及至27日凌晨零時45分左右，部份大度恢復供電。據透露，有大廈保安員自行找到外判工程師傅作緊急維修，居民得知後大讚保安醒目。

警方表示，除接獲多名居民指新屯門中心停電外，亦接報指龍門路與屯青里的交通燈失靈。據知中電人員亦已到場了解情況。